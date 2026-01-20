Tajani alla festa dei lettori de il Giornale | Non dimenticherò mai il 2 gennaio

Durante la festa dei lettori de il Giornale, il ministro Antonio Tajani ha ricordato il 2 gennaio come data significativa, sottolineando l’importanza del confronto e del dialogo. Prima dell’incontro con Tajani, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di discutere con il direttore Tommaso Cerno su temi attuali della politica italiana, in un clima di confronto aperto e sincero.

Un'altra giornata è trascorsa alla festa dei lettori, nell'atmosfera frizzante dell'attesa dell'incontro con il ministro Antonio Tajani ma, prima, i lettori hanno potuto trascorrere due ore con il direttore Tommaso Cerno, un confronto franco e diretto sui temi più caldi della politica italiana. Tanta la voglia dei lettori di capire, conoscere, felice di poter interagire con chi, materialmente, realizza il quotidiano da loro letto tutti i giorni. " È stata una giornata di gennaio che non dimenticherò mai ", ha dichiarato il ministro. L'incontro con il ministro è iniziato con un minuto di silenzio commosso chiesto dal direttore per le vittime di Crans-Montana: Tajani, visibilmente commosso per quanto accaduto, ha raccontato le sue emozioni e sensazioni in quei frangenti cosi complessi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

