La Festa dei Lettori de Il Giornale unisce momenti di relax e approfondimento, offrendo un’occasione per apprezzare l’importanza della stampa libera. Casellati sottolinea il ruolo fondamentale dell’informazione indipendente, mentre gli ospiti si confrontano in un ambiente che favorisce sia la riflessione sia il piacere della lettura. Un evento che rafforza il valore della libertà di stampa in un contesto di dialogo e cultura.

Si mescolano relax e politica nelle giornate dedicate alla festa dei lettori de il Giornale, ospiti in una cornice termale che invita al riposo ma non spegne la curiosità per l'attualità. Giunta alla quindicesima edizione, la festa è il luogo in cui si incontrano momenti di riposo a momenti di riflessione politica. Il ritmo della giornata è scandito da momenti di svago classico, come le immancabili partite a burraco, i bagni termali nelle piscine all'aperto per godere dei timidi raggi di sole invernali e le camminate all'aria aperta, attività che servono a stemperare l'attesa per l'appuntamento principale nel calendario degli eventi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Festa dei lettori, Casellati plaude il Giornale: “È sinonimo di stampa libera”

Sorrisi, voglia di libertà e di verità, la prima giornata della festa dei lettori de il Giornale: “Lo leggo dal primo giorno…”La Festa dei Lettori de il Giornale inaugura la sua prima giornata con un semplice gesto: leggere, condividere e riscoprire il valore delle parole.

Protesta dei giornalisti di Repubblica contro Elkann alla festa per i 50 anni del giornale: “Chi vuol disfarsi del giornale festeggia, noi fuori”Durante l’evento per i 50 anni di Repubblica, alcuni giornalisti del quotidiano hanno manifestato contro il patron del gruppo Gedi, John Elkann.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Festa dei lettori, Casellati plaude il Giornale: “È sinonimo di stampa libera” - Tra gli applausi dei lettori, il ministro Casellati ha raccontato le riforme della Giustizia e del premierato tra battute e riflessioni ... msn.com