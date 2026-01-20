Taglio del nastro per nuova Risonanza magnetica Aperta del Centro di medicina Città di Carpi
Il Centro di medicina Città di Carpi inaugura ufficialmente, sabato 24 gennaio, la nuova Risonanza magnetica Aperta presso la sede di Fossoli di Carpi. Questa struttura, moderna e accessibile, mira a offrire servizi diagnostici di qualità in un ambiente confortevole. L’evento rappresenta un passo importante per migliorare l’assistenza sanitaria nella zona, garantendo tecnologie all’avanguardia per le esigenze dei pazienti.
Sabato 24 gennaio verrà ufficialmente inaugurata la nuova Risonanza magnetica Aperta del Centro di medicina Città di Carpi (in località Fossoli di Carpi). La struttura, realtà storica convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), già dotata di tecnologiche d'avanguardia, potenzia così.
