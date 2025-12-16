Risonanza magnetica d’eccellenza Taglio del nastro al Ramazzini

È stato inaugurato il nuovo centro di risonanza magnetica presso il Ramazzini, caratterizzato da tecnologie all’avanguardia e un’attenzione particolare al benessere del paziente. Questo intervento garantisce immagini di elevata qualità, sicurezza per gli operatori e sostenibilità ambientale ed economica, rafforzando l’offerta diagnostica della struttura.

Eccellente qualità delle immagini, un’attenzione particolare al comfort del paziente e un sistema tecnico in grado di garantire sicurezza per gli operatori e sostenibilità economica e ambientale. Sono le innovative caratteristiche della nuova Risonanza magnetica da 1,5 Tesla in dotazione alla Radiologia dell’ ospedale di Carpi, diretta dal dottor Raffaele Sansone acquisita con un investimento da un milione e 200mila euro, per apparecchiatura e opere di adeguamento di locali e impianti, interamente coperto da fondi Pnrr. Una strumentazione all’avanguardia, per uno degli esami più importanti per la diagnosi di numerose patologie: nel 2024 sono state eseguite 5. Ilrestodelcarlino.it

