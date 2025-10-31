Superbonus arrivano nuove lettere dal Fisco | chi le riceverà e cosa fare per mettersi in regola

È partito l'invio di 12mila lettere dell'Agenzia delle Entrate a coloro che hanno usato il Superbonus 110% ma poi non hanno aggiornato le rendite catastali. I destinatari delle missive del Fisco non devono preoccuparsi: non si tratta di una sanzione, ma di un avviso. È necessario mettersi in regola, oppure dimostrare che si sono seguite le norme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

