sul rigore brahim diaz ha fatto fare un figurone a mendy che in carriera ne ha parati appena 5 su 56

Brahim Diaz ha dimostrato grande freddezza durante un rigore, contribuendo a mettere in risalto l’ottima prestazione di Mendy, che in carriera ha parato appena 5 dei 56 tiri di rigore affrontati. Secondo l’esperto di psicologia e calcio Geir Jordet, le fasi decisionali dei rigori sono influenzate da fattori psicologici complessi e studiati approfonditamente. Un esempio di come il rigore possa essere un momento cruciale anche dal punto di vista mentale.

Geir Jordet è un ricercatore specializzato in psicologia e calcio. Esperto nell’analizzare i calci di rigore. E quello di ieri non è un rigore qualunque: quello d i Brahim Diaz, fa llito nei minuti di recupero del secondo tempo della finale della Can tra Senegal e Marocco, domenica. Il norvegese, autore de Il sindrome del rigore (Alisio), analizza nel dettaglio questa sequenza. Che cosa può spingere un rigorista a tentare una panenka in un momento simile della partita? Ne scrive Le Parisien. Lo si può chiamare ego, quella fiducia che ti dice che sei convinto di segnare, ma può anche essere fiducia nelle proprie capacità, che per un rigorista in una certa situazione è una cosa positiva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

