I piedi di Mendy sul rigore di Brahim Diaz e l'ignoranza della regola | perché non era da ripetere

Una recente discussione ha portato alla luce un malinteso riguardo al rigore parato da Mendy su Brahim Diaz nel finale di Marocco-Senegal. Circolano voci che suggeriscono la ripetizione dell’azione, ma si tratta di un’errata interpretazione delle regole ufficiali. In questo articolo chiariremo i fatti e spiegheremo perché, secondo il regolamento, il rigore non doveva essere ripetuto.

Sta dilagando la fake news secondo la quale il calcio di rigore parato da Mendy a Brahim Diaz nel convulso finale di Marocco-Senegal sarebbe stato da ripetere: perché è una sciocchezza, cosa dice il regolamento.🔗 Leggi su Fanpage.it

Perché si dice che Brahim Diaz abbia sbagliato di proposito il rigore in finale di Coppa d’Africa

L’episodio del rigore sbagliato da Brahim Diaz in finale di Coppa d’Africa ha suscitato diverse interpretazioni. Alcuni osservatori e sostenitori di teorie alternative ritengono che il giocatore abbia agito volontariamente. Le opinioni si sono divise, alimentando discussioni e polemiche sul risultato della partita tra Marocco e Senegal, quest’ultimo laureatosi campione.

Brahim Diaz calcia un rigore sciagurato nella finale di Coppa d’Africa: c’è una teoria assurda

Durante la finale della Coppa d'Africa, Brahim Diaz ha calciato un rigore con una scelta insolita, attirando l'attenzione dei media. La sua esecuzione ha suscitato molte interpretazioni e discussioni tra tifosi e analisti, diventando un episodio di grande interesse. In questo articolo, analizzeremo i dettagli di quell'episodio e le eventuali implicazioni per il giocatore e la squadra marocchina.

