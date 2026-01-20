Sul Mercosur torna l' asse giallo-verde Lega e M5s al fianco degli agricoltori a Strasburgo

L’asse Lega e M5s si unisce nuovamente a Strasburgo per sostenere gli agricoltori italiani. Migliaia di rappresentanti del settore si sono riuniti davanti al Parlamento europeo per esprimere il loro disappunto riguardo all’accordo di libero scambio tra l’UE e il Mercosur, attualmente in discussione. Un momento di confronto e attenzione sulle implicazioni di questa trattativa per il settore agricolo nazionale.

Riecco l'asse giallo-verde, ricompattato al fianco degli agricoltori. Migliaia di agricoltori si sono dati appuntamento oggi in piazza a Strasburgo, davanti al Parlamento europeo, per protestare contro l'accordo di libero scambio tra Unione europea e Mercosur, in discussione in Aula. Secondo la Fdsea, l'associazione degli agricoltori francesi, dalla sola regione del Basso Reno sono in arrivo 10 mila manifestanti e oltre 750 trattori. Tra circolazione bloccata e interruzioni parziali del trasporto pubblico, due diversi cortei sono attesi in direzione del quartiere europeo, mentre i rinforzi di polizia sono arrivati in città da diverse prefetture francesi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

