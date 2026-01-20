Sul Mercosur torna l' asse giallo-verde Lega e M5s al fianco degli agricoltori a Strasburgo

Da ilfoglio.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’asse Lega e M5s si unisce nuovamente a Strasburgo per sostenere gli agricoltori italiani. Migliaia di rappresentanti del settore si sono riuniti davanti al Parlamento europeo per esprimere il loro disappunto riguardo all’accordo di libero scambio tra l’UE e il Mercosur, attualmente in discussione. Un momento di confronto e attenzione sulle implicazioni di questa trattativa per il settore agricolo nazionale.

Riecco l'asse giallo-verde, ricompattato al fianco degli agricoltori. Migliaia di agricoltori si sono dati appuntamento oggi in piazza a Strasburgo, davanti al Parlamento europeo, per protestare contro l'accordo di libero scambio tra Unione europea e Mercosur, in discussione in Aula. Secondo la Fdsea, l'associazione degli agricoltori francesi, dalla sola regione del Basso Reno sono in arrivo 10 mila manifestanti e oltre 750 trattori. Tra circolazione bloccata e interruzioni parziali del trasporto pubblico, due diversi cortei sono attesi in direzione del quartiere europeo, mentre i rinforzi di polizia sono arrivati in città da diverse prefetture francesi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

sul mercosur torna l asse giallo verde lega e m5s al fianco degli agricoltori a strasburgo

© Ilfoglio.it - Sul Mercosur torna l'asse giallo-verde. Lega e M5s al fianco degli agricoltori a Strasburgo

Strasburgo, sfiducia a von der Leyen. Torna l’asse tra il Carroccio e M5sA Strasburgo si prepara una nuova mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea.

L’asse Lega-M5s sul Venezuela: “Maduro non andava rimosso così”L’asse tra Lega e M5s sul Venezuela evidenzia una posizione condivisa che mette in discussione la rimozione di Maduro.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Come si spiega il cambio di rotta dell'Italia sul Mercosur; Mercosur, l’Ue ha firmato l’accordo. Dall'agroalimentare alle PMI, le novità per l'Italia; Mercosur: firmato l’accordo sull’agroalimentare più controverso e dibattuto degli ultimi anni; I gravi impatti dell’accordo Ue-Mercosur.

sul mercosur torna lSul Mercosur torna l'asse giallo-verde. Lega e M5s al fianco degli agricoltori a Strasburgo - Carroccio e Movimento cinque stelle si schierano contro l'accordo di libero scambio tra Unione europea e i paesi del blocco sudamericano. I pentastellati sfilano con i trattori, mentre domani è atteso ... ilfoglio.it

sul mercosur torna lAccordo Mercosur: azzeramento dazi sul 91% dei prodotti UE - L’accordo UE-Mercosur è stato approvato: cade il muro dei dazi su gran parte dei prodotti europei, con impatti diretti sull’export italiano. pmi.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.