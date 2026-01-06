L’asse Lega-M5s sul Venezuela | Maduro non andava rimosso così

L’asse tra Lega e M5s sul Venezuela evidenzia una posizione condivisa che mette in discussione la rimozione di Maduro. Parallelamente, sul fronte ucraino, si percepisce un consenso più sfumato: pur riconoscendo l’errore di Putin nell’invasione, non si sostiene comunque una resistenza militare dell’Ucraina. Questi temi riflettono una linea di pensiero che privilegia il dialogo e la cautela nelle questioni internazionali.

Lega-M5S, scontro anche sulle Province. Salvini: servono. Di Maio: no, sono poltronificio - Lega e M5S ora litigano anche sulle Province, con la prima che vorrebbe farle rinascere così com'erano prima della riforma Delrio e il secondo che invece è per l'abolizione. ilmattino.it

La tensione lungo l’asse Russia-Ucraina e sull’intero fianco orientale europeo ha registrato oggi un salto di qualità, con Mosca che lega direttamente la dinamica militare sul terreno alla partita diplomatica in corso con Washington. x.com

