L’asse Lega-M5s sul Venezuela | Maduro non andava rimosso così

Da ilfoglio.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’asse tra Lega e M5s sul Venezuela evidenzia una posizione condivisa che mette in discussione la rimozione di Maduro. Parallelamente, sul fronte ucraino, si percepisce un consenso più sfumato: pur riconoscendo l’errore di Putin nell’invasione, non si sostiene comunque una resistenza militare dell’Ucraina. Questi temi riflettono una linea di pensiero che privilegia il dialogo e la cautela nelle questioni internazionali.

Sull’Ucraina, non è un mistero, la pensano allo stesso modo. Putin ha sbagliato a iniziare l’invasione, ma l’Ucraina non deve resistere. “Stop armi a Kyiv”. Lo dice Matteo Salvini. Lo ripete Giusep. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

l8217asse lega m5s sul venezuela maduro non andava rimosso cos236

© Ilfoglio.it - L’asse Lega-M5s sul Venezuela: “Maduro non andava rimosso così”

Leggi anche: Trump: “Raid sul Messico per fermare il narcotraffico? Per me va bene”. E sul Venezuela: “Parlerò con Maduro”

Leggi anche: "Russia e Cina non volevano la ricetta delle arepas...". Così dal Venezuela zittiscono i pro Maduro europei

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

l8217asse lega m5s venezuelaL'asse Lega-M5s sul Venezuela: “Maduro non andava rimosso così” - Borchia (Lega): "Così passa un principio che non ci convince" ... ilfoglio.it

Lega-M5S, scontro anche sulle Province. Salvini: servono. Di Maio: no, sono poltronificio - Lega e M5S ora litigano anche sulle Province, con la prima che vorrebbe farle rinascere così com'erano prima della riforma Delrio e il secondo che invece è per l'abolizione. ilmattino.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.