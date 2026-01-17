Strasburgo sfiducia a von der Leyen Torna l’asse tra il Carroccio e M5s

A Strasburgo si prepara una nuova mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. Questa rappresenta la quarta nel giro di pochi mesi, segnando un momento di tensione tra le istituzioni europee e i principali partiti italiani, come Lega e M5s, che rafforzano il loro asse politico. La situazione evidenzia le sfide politiche e le dinamiche di collaborazione e opposizione a livello europeo.

Pe verso una nuova mozione di sfiducia a von der Leyen, questa volta sul Mercosur - Una nuova mozione di sfiducia alla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, la quarta in meno di sei mesi, verrà con ogni probabilità messa al voto la prossima ... ilmessaggero.it

Lega e M5s sosterranno la sfiducia a von der Leyen sul Mercosur - Le delegazioni della Lega e del Movimento 5 Stelle saranno le uniche delegazioni italiane all'Eurocamera a sostenere la mozione di sfiducia alla Commissione Ue, presentata in seguito alla firma dell'a ... ansa.it

mercosur nel mirino della Lega Fvg: Cisint e Zannier contro la firma e al fianco degli agricoltori, tra battaglia in plenaria e protesta a Strasburgo Resta aggiornato con Trieste Cafe! Seguici su WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Vb1wcz3B - facebook.com facebook

