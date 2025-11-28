Bando Inps screening gratuiti oncologici e cardiovascolari per dipendenti pubblici | le fasce di età

Come ogni anno l'INPS, da la possibilità ai dipendenti Pubblici di effettuare uno screening per la prevenzione e diagnosi precoce per patologie oncologiche e cardiovascolari: è in arrivo il bando 2025-26. I dipendenti Pubblici e le Forze dell'ordine che potranno effettuare gli esami gratuiti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Buonasera, ho letto il bando per il concorso INPS, mi confermate che è solo per laureati? Perché è un po' di tempo che leggo che dovrebbe uscire un concorso Inps per diplomati... - facebook.com Vai su Facebook

È online la graduatoria degli idonei e degli assegnatari del bando “VisitINPS Scholars-Lavoro” per la realizzazione di un progetto di ricerca valutativa rb.gy/6z3g50 Inps Comunica Vai su X

Bando INPS 2025/26 per screening oncologici e cardiovascolari: domande dal 1° dicembre - È disponibile il bando INPS “Screening per la prevenzione e diagnosi precoce di patologie oncologiche e cardiovascolari – Anno 2025/2026”, rivolto agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazion ... Scrive orizzontescuola.it

Bando Inps soggiorni invernali 2025-2026: domanda dall’8 settembre - 2026, l’Inps dà il via alla possibilità di inviare la domanda per richiedere i posti delle Case del Maestro per il periodo delle prossime ... Come scrive lettera43.it