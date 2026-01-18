‘Smettetela con il gossip’ | parla la fidanzata di Atif dopo l’omicidio di Youssef a La Spezia lutto cittadino

Dopo la tragica perdita di Youssef a La Spezia, la fidanzata di Atif ha deciso di parlare, rompendo il silenzio. In un messaggio sobrio, invita a evitare il gossip e a rispettare il dolore della comunità. «Sì, sono la ragazza per cui un ragazzo ha perso la vita», scrive, sottolineando l'importanza di affrontare la vicenda con rispetto e sensibilità.

Il post che rompe il silenzio dopo la tragedia. «Sì, sono la ragazza per cui un ragazzo ha perso la vita». È con queste parole che la fidanzata minorenne di Zouhair Atif, il 19enne arrestato per l’omicidio di Youssef Abanoub, decide di intervenire pubblicamente dopo ore di silenzio e voci incontrollate. Due storie pubblicate su Instagram, a poche ore dalla notizia della morte del giovane, diventano uno sfogo ma anche un appello netto: fermare il gossip e rispettare il dolore di una tragedia che ha sconvolto un’intera comunità. La ragazza chiede esplicitamente di non «inventare storie» e di non «scherzare sulla morte di un ragazzo», sottolineando di aver fatto «il possibile per evitare litigi» tra i due studenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Zouhair Atif, la fidanzata: «Non inventate gossip sulla morte di Abu Youssef, ho fatto di tutto per evitare il litigio tra loro»

Omicidio di Youssef Abanou a La Spezia, la ragazza di Zouhair Atif rompe il silenzio: Chi sa parli

Dopo l’omicidio di Youssef Abanou a La Spezia, la ragazza di Zouhair Atif, coinvolta come presunta fidanzata minorenne, ha pubblicato un messaggio sui social chiedendo collaborazione. L’appello invita chiunque abbia informazioni a parlare, nel tentativo di fare luce su quanto accaduto. La vicenda sta attirando l’attenzione pubblica e le indagini sono in corso per chiarire i dettagli di questo episodio.

