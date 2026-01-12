Rilasciati oltre 100 certificati di residenza falsi | si indaga su un dipendente del Comune di Pavia

Le autorità stanno indagando su un dipendente del Comune di Pavia, accusato di aver rilasciato oltre 100 certificati di residenza falsi. La maggior parte di queste attestazioni riguarda stranieri e sono associate a un singolo indirizzo, una pizzeria nel centro della città. L’indagine mira a chiarire le modalità e le eventuali responsabilità legate a questa attività illecita.

