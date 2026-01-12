Rilasciati oltre 100 certificati di residenza falsi | si indaga su un dipendente del Comune di Pavia
Le autorità stanno indagando su un dipendente del Comune di Pavia, accusato di aver rilasciato oltre 100 certificati di residenza falsi. La maggior parte di queste attestazioni riguarda stranieri e sono associate a un singolo indirizzo, una pizzeria nel centro della città. L’indagine mira a chiarire le modalità e le eventuali responsabilità legate a questa attività illecita.
Molte di queste residenze, oltre 100, sono state rilasciate per lo più a stranieri e si riferiscono tutte a un numero civico della città di Pavia in cui si trova una pizzeria. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Falsi certificati di residenza a stranieri: indagato un dipendente del comune di Pavia
Leggi anche: Maratoneti morti nel sonno, si indaga per omicidio su Anna Zilio. L’ombra dei certificati medici falsi e il decesso del runner della stessa squadra
Rilasciati oltre 100 certificati di residenza falsi: si indaga su un dipendente del Comune di Pavia - Molte di queste residenze, oltre 100, sono state rilasciate per lo più a stranieri e si riferiscono tutte a un numero civico della città di Pavia in ... fanpage.it
Al Lido di Venezia attesa e apprensione per la sorte di Alberto Trentini. Il cooperante italiano, detenuto in Venezuela da oltre 400 giorni, ancora non figura tra i prigionieri rilasciati dal governo di Caracas. x.com
Il cooperante italiano, detenuto in Venezuela da oltre 400 giorni, ancora non figura tra i prigionieri rilasciati dal governo di Caracas - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.