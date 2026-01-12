Falsi certificati di residenza a stranieri | indagato un dipendente del comune di Pavia
Un dipendente del Comune di Pavia è sotto indagine per aver rilasciato falsi certificati di residenza a stranieri, senza la documentazione prevista dalla legge. L’indagine riguarda centinaia di attestazioni irregolari, sollevando questioni sulla legalità delle procedure adottate. La vicenda evidenzia i rischi legati a pratiche non conformi e l’importanza di garantire trasparenza e correttezza nelle attività amministrative.
Pavia, 12 gennaio 2026 – Centinaia di falsi certificati di residenza rilasciati sempre dallo stesso da dipendente del Comune ma privi della documentazione richiesta dalla legge. E la maggior parte di queste residenze fittizie farebbero riferimento a un numero civico di una pizzeria. Sulla vicenda emersa in questi giorni è stata aperta un’indagine dalla Procura e una dall’ufficio procedimenti disciplinari di palazzo Mezzabarba. Nel mirino. L’attività istruttoria è ancora in corso ma da quanto risulta i certificati di residenza sarebbero stati concessi soprattutto a cittadini stranieri e, nella maggior parte dei casi, a donne e uomini provenienti dall’ Egitto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
