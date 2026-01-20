Coldiretti Toscana in corteo a Strasburgo contro le importazioni sleali e per la sovranità alimentare europea

Coldieri Toscana si è mobilitata a Strasburgo per difendere la sovranità alimentare europea. La protesta mira a contrastare le importazioni sleali di prodotti che non rispettano gli standard europei, minacciando la salute dei consumatori e il reddito degli agricoltori locali. L'obiettivo è sensibilizzare le istituzioni sulla necessità di tutelare l'agricoltura europea e garantire un mercato equo e sostenibile.

"Fermare le importazioni sleali di cibi che non rispettano gli standard europei e mettono a rischio la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori. Le stesse regole che seguono le imprese agricole in Europa devono essere rispettate da qualunque Paese voglia esportare qui.

