Coldiretti Lazio sottolinea l’importanza di intensificare i controlli e di fermare le importazioni sleali di alimenti provenienti da ogni paese. L’obiettivo è garantire il rispetto degli standard europei, tutelare la salute dei consumatori e proteggere il reddito degli agricoltori locali, contrastando le pratiche che minano la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari sul mercato.

“Fermare le importazioni sleali di cibi che non rispettano gli standard europei e mettono a rischio la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori. È fondamentale che le stesse regole seguite dalle imprese agricole in Europa siano rispettate da chi desidera vendere i propri prodotti nel nostro Paese, indipendentemente dal Paese di origine. È inoltre necessario incrementare i controlli, poiché attualmente solo il 3 per cento delle merci viene fisicamente verificato nei porti e alle frontiere”. Questa è la posizione espressa da Coldiretti, che oggi si è mobilitata a Strasburgo, partecipando a un corteo fino al Parlamento Europeo con oltre mille soci agricoltori, guidati dal Presidente Ettore Prandini e dal Segretario Generale Vincenzo Gesmundo, insieme agli agricoltori francesi della Fnsea. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Ue: Coldiretti Lazio, piu’ controlli e stop alle importazioni sleali da ovunque arrivino

Coldiretti Toscana in corteo a Strasburgo contro le importazioni sleali e per la sovranità alimentare europeaColdieri Toscana si è mobilitata a Strasburgo per difendere la sovranità alimentare europea.

