Stop a trasferte tifosi Roma e Fiorentina decisione contro nuovo codice battaglie ultras

Il Viminale ha deciso di sospendere le trasferte dei tifosi di Roma e Fiorentina fino a fine anno, in risposta all’emergere di un nuovo codice negli scontri tra ultras. Questa misura mira a ridurre la presenza delle tifoserie ospiti nelle trasferte, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza negli eventi sportivi e prevenire episodi di violenza. La decisione riflette l’attenzione delle autorità sulla tutela dell’ordine pubblico durante le partite.

(Adnkronos) – La scelta dura del Viminale, che ha deciso di impedire le trasferte dei tifosi di Roma e Fiorentina fino alla fine dell'anno, è una decisione che vuole arginare l'affemarsi di un nuovo codice negli scontri tra ultras. E' cambiato il modo di andare in trasferta, meno spostamenti in treno e in pulmann e trasferimenti con auto e van noleggiati più difficili da intercettare, con il rischio concreto di trasformare le autostrade italiane in territorio di sfide, agguati e rese dei conti più o meno programmate. La stretta sulle trasferte arriva dopo che domenica scorsa, sull'autostrada A1, si sono verificati scontri tra ultras della Fiorentina e della Roma, in viaggio per raggiungere i luoghi delle trasferte delle rispettive squadre, a Bologna e a Torino.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

