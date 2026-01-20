Stipendi fermi e prezzi alle stelle | in tre anni i lavoratori emiliano-romagnoli hanno perso il 7% del potere d' acquisto

Negli ultimi tre anni, i lavoratori emiliano-romagnoli hanno perso il 7% del potere d’acquisto, a causa di stipendi stagnanti e prezzi in aumento. Un’analisi di Ires e Cgil Emilia-Romagna evidenzia come, nonostante la regione si mantenga sopra la media nazionale, le difficoltà economiche continuino a incidere sulla vita quotidiana dei cittadini.

Il quadro che emerge dall'analisi di redditi, retribuzioni, povertà e consumi in Emilia-Romagna, a cura di Ires e Cgil Emilia-Romagna, restituisce l'immagine di una regione che si colloca sopra la media nazionale rispetto alle dimensioni esaminate, ma che, tuttavia, continua a fare i conti con.

