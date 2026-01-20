Stipendi fermi e prezzi alle stelle | in tre anni i lavoratori emiliano-romagnoli hanno perso il 7% del potere d' acquisto

Negli ultimi tre anni, i lavoratori emiliano-romagnoli hanno subito una diminuzione del 7% nel potere d’acquisto, a causa di stipendi stagnanti e prezzi in aumento. Un’analisi di Ires e Cgil Emilia-Romagna evidenzia come, nonostante la regione si collochi sopra la media nazionale in vari indicatori economici, persistano sfide legate alla capacità di spesa e alla qualità della vita dei cittadini.

Il rapporto Ires-Cgil svela le fragilità della regione "locomotiva", Bussandri: "Non siamo un'isola felice, metà dei dipendenti è precaria" Il reddito medio imponibile in Emilia-Romagna, sulla base delle dichiarazioni presentate nel 2024 e riferite all'anno di imposta 2023, è stato pari a poco meno di 25.900 euro. La crescita rispetto all'anno precedente è stata pari al 4,8%, inferiore al tasso di inflazione (5,7%). La maggior parte dei contribuenti rientra tra i 15mila e i 55mila euro, con una distribuzione più equilibrata rispetto alla media nazionale, ma sempre attraversata da forti differenze interne tra i diversi territori (Parma e Bologna i più ricchi, Rimini il più povero), nonché tra capoluoghi (generalmente più ricchi) e piccoli comuni (quasi sempre più poveri).

