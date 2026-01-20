Stefano De Martino addio a papà Enrico | la decisione della famiglia sui funerali

La famiglia De Martino annuncia la perdita di Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino. La sua scomparsa è stata comunicata a Torre Annunziata, dove si sono svolti i funerali. Stefano De Martino, noto conduttore televisivo, ha espresso il suo dolore in un momento di grande rispettoso raccoglimento. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici e pubblico, sottolineando l’importanza della famiglia in momenti così difficili.

Lutto profondo a Torre Annunziata per la scomparsa di Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino, uno dei volti più amati della televisione italiana e conduttore di Affari Tuoi su Rai Uno. La notizia della morte del 61enne, avvenuta dopo una lunga malattia, ha scosso profondamente la comunità locale, dove Enrico era molto conosciuto e stimato, non solo per il suo passato artistico ma anche per il legame storico della famiglia con il territorio. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, i funerali si terranno martedì 20 gennaio 2026 nella Chiesa di San Michele sul Colle Sant’Alfonso, all’interno del complesso monastico di Torre del Greco, cittadina al confine con Torre Annunziata e profondamente intrecciata alla storia della famiglia De Martino.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

