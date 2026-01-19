Stefano De Martino addio al papà Enrico | La mia ancora alla realtà

Stefano De Martino ha perso suo padre, Enrico, figura riservata e concreta, che aveva scelto di abbandonare la danza per dedicarsi alla famiglia. La scomparsa rappresenta un momento di grande dolore per il ballerino, che ha descritto il padre come la sua “ancora alla realtà”. Un lutto che segna profondamente la vita personale di Stefano e il suo rapporto con i valori di semplicità e dedizione.

Grave lutto per Stefano De Martino. È morto il padre Enrico, uomo riservato e concreto, che aveva rinunciato alla danza per dedicarsi alla famiglia e a una vita lontana dallo spettacolo. Una notizia che ha scosso il mondo dello spettacolo e i fan di Stefano De Martino: è morto Enrico, padre del conduttore, aveva 61 anni. La scomparsa è avvenuta nella mattina di oggi, 19 gennaio, all'età di 61 anni, dopo una lunga battaglia contro problemi di salute. L'annuncio, diffuso inizialmente da Fanpage, ha colpito profondamente chi conosceva il forte legame tra padre e figlio. In questo momento di dolore, la famiglia De Martino, da sempre molto riservata, ha scelto il silenzio e la discrezione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

