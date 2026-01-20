I funerali del papà di Stefano De Martino Enrico a Torre Annunziata | lutto al Bar Stella

Si sono svolti a Torre Annunziata i funerali di Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino. La cerimonia si è tenuta nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in un momento di raccoglimento e rispetto. La comunità ha espresso cordoglio per la perdita di una figura conosciuta nel territorio.

