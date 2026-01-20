I funerali del papà di Stefano De Martino Enrico a Torre Annunziata | lutto al Bar Stella
Si sono svolti a Torre Annunziata i funerali di Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino. La cerimonia si è tenuta nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in un momento di raccoglimento e rispetto. La comunità ha espresso cordoglio per la perdita di una figura conosciuta nel territorio.
I funerali di Enrico De Martino, papà di Stefano, conduttore di Affari Tuoi su Rai Uno, si terranno a Torre Annunziata nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.🔗 Leggi su Fanpage.it
Chi era Enrico, il papà di Stefano De Martino: ex ballerino, il premio alla carriera, il bar StellaEnrico De Martino, padre di Stefano De Martino, è stato un ballerino napoletano riconosciuto per il suo talento e la carriera nel mondo della danza.
Grave lutto per Stefano De Martino: è morto il papà EnricoÈ stato annunciato il decesso di Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino, all'età di 61 anni.
Stefano De Martino, Torre Annunziata si ferma per salutare il papà Enrico: il dolore dietro le quinte e la puntata di Affari Tuoi che va...; Marcello Secchi, oggi i funerali. Lultimo saluto al papà 47enne; Stefano De Martino dice addio a papà Enrico; Addio a Giancarlo Piretti, è morto a 85 anni il papà della sedia pieghevole e trasparente Plia esposta al Moma di New York: Coglieva lessenziale, era un visionario.
I funerali del papà di Stefano De Martino, Enrico, a Torre Annunziata: lutto al Bar Stella - Funerali a Torre Annunziata per la morte di Enrico De Martino, papà di Stefano, conduttore di Affari Tuoi su Rai Uno ... fanpage.it
Stefano De Martino, lultimo addio al padre Enrico: oggi i funerali a Torre Annunziata - Oggi a Torre Annunziata ci sarà lultimo saluto ad Enrico De Martino, ex ballerino e papà di Stefano, scomparso ieri alletà di 61 anni. libero.it
Stefano De Martino, i funerali del padre Enrico a Torre Annunziata x.com
«Ho iniziato a portare i fiori durante le celebrazioni dei funerali quando avevo solo dieci anni», racconta Stefano. «A quel tempo si usava far precedere il corteo funebre dai bambini che portavano fiori per i defunti – spiega – ed era un periodo in cui si usava p - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.