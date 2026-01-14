Il tribunale di Chieti ordina all’Inps il ripristino della Naspi per una lavoratrice
Il tribunale di Chieti ha emesso un’ordinanza che ordina all’Inps di ripristinare la Naspi a una lavoratrice, accogliendo un ricorso presentato dalla stessa. La decisione, del 12 gennaio, evidenzia l’intervento giudiziario nel caso di sospensione o revoca dell’indennità di disoccupazione. Questa sentenza sottolinea l’importanza di un’interpretazione corretta delle normative e dei diritti dei lavoratori in materia di sostegno al reddito.
Con un’ordinanza urgente emessa dalla sezione lavoro del tribunale di Chieti, lo scorso 12 gennaio,il giudice ha accolto il ricorso presentato da una lavoratrice condannando l’Inps a ripristinare immediatamente il pagamento dell’indennità di disoccupazione Naspi.La lavoratrice, assistita. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
