State Department approves potential sale of aircraft torpedoes to Singapore for $2.3 billion Pentagon says

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha approvato la possibile vendita a Singapore di aeromobili per il pattugliamento marittimo, siluri leggeri e apparecchiature correlate, per un valore stimato di 2,3 miliardi di dollari. Questa decisione fa parte di un processo che potrebbe rafforzare le capacità militari della regione, mantenendo al contempo le relazioni diplomatiche tra i due paesi. La vendita è soggetta a ulteriori approvazioni e dettagli contrattuali.

Jan 20 (Reuters) - The U.S. State Department has approved the potential sale of maritime patrol and reconnaissance aircraft and lightweight torpedoes and related equipment to Singapore in a deal valued at an estimated $2.3 billion, the Pentagon said.

