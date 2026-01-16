US approves possible sale of equipment services to shift Peruvian naval base

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha autorizzato la possibile vendita di apparecchiature e servizi per un valore di 1,5 miliardi di dollari a favore del Perù. Questa operazione mira a supportare il paese nel processo di spostamento di una base navale, contribuendo a rafforzare la collaborazione tra le due nazioni in ambito militare e strategico. La transazione richiede ancora l’approvazione finale, con attenzione alle implicazioni regionali.

Jan 15 (Reuters) - The U.S. State Department has approved the potential sale to Peru of $1.5 billion in equipment and services to support the country's efforts to shift its main naval base in the city of Callao, the Pentagon said in a statement on Thursday, so it can expand a neighboring seaport. In a statement regarding the proposal, the U.S. Defense Security Cooperation Agency said the "proposed sale will contribute to the foreign policy objectives of the United States by helping to improve the security of an important partner that promotes political stability, peace, and economic progress in South America.

