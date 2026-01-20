La seconda prova cronometrata della discesa libera di Kitzbuehel, valida per la Coppa del Mondo 2026, si svolgerà mercoledì 21 gennaio alle 11.30. In questa occasione saranno annunciati anche i pettorali degli italiani. Ecco tutte le informazioni su orario, programmazione televisiva, streaming e dettagli dei partecipanti.

Mercoledì 21 gennaio (ore 11.30) si disputerà la seconda prova cronometrata della discesa libera di Kitzbuehel, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Si torna sulla mitica pista Streif, la più volte ribattezzata Università del Circo Bianco, per un nuovo test in vista dell’attesissima gara di sabato: gli atleti avranno la possibilità di perfezionare il feeling con la neve austriaca e di trovare le migliori linee su uno dei tracciati più esigenti del massimo circuito internazionale itinerante. Giovanni Franzoni ha fatto sognare: dopo aver vinto il superG di Wengen ed essere salito sul terzo gradino del podio al termine della discesa del Lauberhorn, si è confermato ad altissimi livelli anche a queste latitudini e ha firmato il miglior crono della prima prova. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Startlist seconda prova discesa Kitzbuehel 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani

Startlist prima prova discesa Kitzbuehel 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italianiDomani, martedì 20 gennaio, a Kitzbuehel si svolge la prima prova ufficiale della discesa libera maschile, parte della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino.

Startlist seconda prova discesa Wengen 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italianiLa seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Wengen si terrà giovedì 15 gennaio alle 12.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Startlist seconda prova discesa Tarvisio 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane; Startlist seconda prova discesa Wengen 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari superG Wengen e prova discesa Tarvisio, startlist, streaming; Startlist discesa Tarvisio 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane.

Startlist seconda prova discesa Kitzbuehel 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani - Mercoledì 21 gennaio (ore 11.30) si disputerà la seconda prova cronometrata della discesa libera di Kitzbuehel, evento valido per la Coppa del Mondo di ... oasport.it

Quando partono Dominik Paris e gli azzurri nella seconda prova di discesa a Kitzbuehel 2026: orari, n. di pettorale, tv - Mercoledì 21 gennaio andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Kitzbuehel, evento valido per la Coppa del Mondo di sci ... oasport.it

Nella seconda gara del weekend sull'Okurayama di Sapporo, disputata nella notte italiana, è ancora il leader di Coppa del Mondo sloveno a dettare legge davanti al padrone di casa Ryoyu Kobayashi e al detentore della sfera di cristallo, l'austriaco Daniel Tsc - facebook.com facebook