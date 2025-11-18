Ogni sera il pubblico si alza in piedi | Ettore Bassi porta ad Agrigento la forza civile del sindaco pescatore

“Il sindaco pescatore” arriva anche ad Agrigento, al Palacongressi per il secondo appuntamento della rassegna “Riflessi culturali” diretta da Gaetano Aronica. Uno spettacolo d'impegno civile che ha attraversato e continua ad attraversare l'Italia, che racconta un delitto senza ancora una verità. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

News recenti che potrebbero piacerti

Ogni sera, a Porta Capuana, c’è una Napoli che non fa rumore ma fa la differenza. Una rete di motociclisti – sì, proprio loro, casco in testa e cuore gigante – si riunisce per portare cibo caldo, bevande, coperte e un po’ di dignità a chi vive per strada. Non sono - facebook.com Vai su Facebook

“Sei la mia vita. Ogni sera aspetto di vederti”: per Stefano De Martino dichiarazione d’amore a sorpresa da una fan speciale – VIDEO - Lo dimostrano i dati di ascolto della passata stagione di Affari Tuoi, così come le tante manifestazioni ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Duecento persone al lavoro ogni sera al Prato - Ducento persone impegnate ogni sera nella rodata macchina organizzativa del Mengo, hanno permesso al festival di svolgersi senza intoppi nonostante la grandissima affluenza di pubblico nell’area del ... Si legge su lanazione.it

«Ogni volta che Orban alza i toni, per noi sono problemi»: così Meloni ha sondato le mosse dello scomodo Viktor. Poi l'incontro tra lui e Salvini - Anche se il focus del faccia a faccia tra Giorgia Meloni e il presidente ungherese Viktor Orbán è girato ... corriere.it scrive