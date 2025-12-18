Non si presenta all’appuntamento per il braccialetto elettronico Stalker rintracciato e arrestato

Un uomo sottoposto al provvedimento di sorveglianza con braccialetto elettronico non si è presentato all’appuntamento. Rinvenuto e arrestato, è stato condotto in carcere, confermando l’importanza di strumenti di tutela e la fermezza delle forze dell’ordine nel contrasto alla violenza e allo stalking.

© Ilgiorno.it - Non si presenta all’appuntamento per il braccialetto elettronico. Stalker rintracciato e arrestato Avrebbe dovuto indossare il braccialetto elettronico, utile per tenerlo a debita distanza dalla ex compagna, donna che nel recente passato era stata oggetto di ripetuti episodi di stalking: al momento di assolvere al provvedimento, però, l’uomo non si è fatto trovare e, una volta rintracciato, è finito in carcere. Al centro dell’episodio è un residente di San Vittore Olona, 51enne e di nazionalità italiana, che risultava essere indagato per stalking. L’uomo nei mesi scorsi si era reso responsabile di numerosi comportamenti ben oltre il limite consentito nei confronti della ex compagna, una donna residente in un’altra provincia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: Indagato per stalking, non si presenta all’appuntamento per il braccialetto elettronico: arrestato Leggi anche: Ardea, taglia il braccialetto elettronico e fugge: 46enne rintracciato e arrestato a Pomezia Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Indagato per stalking non si presenta all’appuntamento per il braccialetto elettronico | arrestato. Non si presenta all’appuntamento per il braccialetto elettronico. Stalker rintracciato e arrestato - San Vittore Olona, cinquantenne doveva stare lontano dalla compagna ma era “a spasso” mentre lo attendevano per installargli il dispositivo. ilgiorno.it

Indagato per stalking, non si presenta all’appuntamento per il braccialetto elettronico: arrestato - San Vittore Olona, l'uomo, un 51enne che tormentava la ex compagna residente in un’altra provincia, si è reso irreperibile. msn.com

Ha il braccialetto elettronico da un giorno e si avvicina alla ex: arrestato - Un uomo di 49 anni è stato arrestato perchè si è avvicinato alla ex nonostante il divieto: aveva il braccialetto elettronico da un giorno. veronaoggi.it

