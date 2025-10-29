Diffonde immagini intime della ex a terzi | braccialetto elettronico per lo stalker
Un'altra storia di violenza e prevaricazione ai danni di una donna è stata portata alla luce da un'attività investigativa dei carabinieri del comando provinciale di Padova. Nei giorni scorsi a cavallo tra il 20 e il 25 ottobre, i carabinieri della stazione di Limena hanno dato esecuzione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
