Colpi di pistola nella notte contro un portone | si torna a sparare ad Aprilia

Nella notte di martedì, ad Aprilia, sono stati esplosi sei colpi di arma da fuoco contro un portone, suscitando preoccupazione tra i residenti. L’episodio ha riportato l’attenzione sulla sicurezza della zona, lasciando spazio a interrogativi sulle motivazioni e sulle eventuali conseguenze. La questura sta indagando per ricostruire l’accaduto e garantire la tranquillità della comunità locale.

Sei colpi di arma da fuoco sono stati esplosi nella notte di martedì ad Aprilia e in un attimo in città è tornata la paura. I proiettili hanno colpito il portone di un'abitazione in via Capuana, nella zona nord, infrangendo i vetri e conficcandosi sul muro dell'edificio. I residenti hanno.

