Spagna treno contro un muro in Catalogna | almeno 15 feriti

Un incidente ferroviario si è verificato in Catalogna, Spagna, quando un treno di pendolari si è scontrato contro un muro di contenimento a Gelida. L’impatto ha causato il crollo della barriera sui binari e il trasferimento di almeno 15 persone in ospedale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulle eventuali responsabilità.

Ancora un incidente ferroviario in Spagna. Un treno di pendolari, con passeggeri a bordo, si è schiantato contro un muro di contenimento che è crollato sui binari all’altezza della località di Gelida, in Catalogna. Lo riferiscono i media spagnoli. L’impatto ha provocato il deragliamento del treno. Secondo le prime informazioni, ci sono almeno una quindicina di feriti. Sul luogo dell’incidente stanno lavorando diverse squadre dei servizi di emergenza, dei vigili del fuoco e della polizia della Catalogna. Il muro di contenimento è crollato dopo una giornata di forti piogge in Catalogna e con molteplici incidenti registrati sulla rete ferroviaria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Altro incidente ferroviario in Spagna in Catalogna, muro di contenimento cede e travolge treno: diversi feritiUn nuovo incidente ferroviario si è verificato in Catalogna, Spagna, dove un muro di contenimento è crollato, coinvolgendo un treno in transito.

Argomenti discussi: Spagna, scontro fra due treni AV: almeno 39 morti e oltre 70 feriti; Cosa sappiamo sul disastro ferroviario in Spagna; Cosa è successo in Andalusia? Escluso l'errore umano: trovato un giunto rotto sui binari, i 20 secondi tra il deragliamento e lo scontro tra i due treni; Almeno 40 morti nello scontro tra due treni in Spagna, 'un giunto rotto'.

