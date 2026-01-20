Altro incidente ferroviario in Spagna in Catalogna muro di contenimento cede e travolge treno | diversi feriti
Un nuovo incidente ferroviario si è verificato in Catalogna, Spagna, dove un muro di contenimento è crollato, coinvolgendo un treno in transito. L’incidente ha causato diversi feriti tra i passeggeri. Le autorità stanno intervenendo per accertare le cause e gestire la situazione, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e sulle eventuali misure di sicurezza da adottare.
Un altro incidente ferroviario in Spagna: un treno è stato travolto dal crollo di un muro di contenimento. Ci sono almeno 15 feriti. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Disastro ferroviario in Spagna, 21 morti e 75 feriti. Il ministro: “Treno e binari nuovi, incidente strano”Un grave incidente ferroviario si è verificato in Spagna, provocando 21 vittime e 75 feriti.
Leggi anche: Aggressione su un treno a Huntingdon: diversi feriti e due arresti, traffico ferroviario in tilt
Argomenti discussi: Cosa sappiamo sul disastro ferroviario in Spagna; Il disastro ferroviario in Spagna: 40 vittime, i punti da chiarire; Cosa sappiamo del disastro ferroviario in Spagna; Spagna, scontro fra due treni AV: almeno 39 morti e oltre 70 feriti.
Incidente ferroviario Spagna, 41 morti: indagini su binari e vagone deragliatoSale a 41 il numero delle vittime dell’incidente ferroviario ad Adamuz, in Andalusia: 122 feriti e indagini in corso sul vagone deragliato e sui binari. adnkronos.com
Un giunto rotto sui binari dell'alta velocità, il numero delle vittime che rischia di raddoppiare: cosa sappiamo dell'incidente ferroviario in SpagnaI morti accertati sono 41, ma ci sono 37 dispersi e decine di feriti gravi. Trovata un'anomalia nell'infrastruttura, tecnici al lavoro per capire cosa ha causato il disastro ... europa.today.it
Un altro pirata della strada a Palermo dopo l'incidente nella serata dell'Epifania https://qds.it/palermo-auto-investe-moto-fugge-giovane-prognosi-riservata-viale-strasburgo/ #palermo #incidente - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.