Altro incidente ferroviario in Spagna in Catalogna muro di contenimento cede e travolge treno | diversi feriti

Un nuovo incidente ferroviario si è verificato in Catalogna, Spagna, dove un muro di contenimento è crollato, coinvolgendo un treno in transito. L’incidente ha causato diversi feriti tra i passeggeri. Le autorità stanno intervenendo per accertare le cause e gestire la situazione, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e sulle eventuali misure di sicurezza da adottare.

