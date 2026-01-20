Un nuovo incidente ferroviario si è verificato in Catalogna, nei pressi di Barcellona. Un muro di contenimento è crollato su un treno locale della linea R4 tra Gelida e Sant Sadurní, causando il ferimento di almeno 15 persone. La vicenda è attualmente oggetto di indagine e si inserisce in un quadro di recenti episodi che coinvolgono il trasporto pubblico nella regione.

(Adnkronos) – Sono almeno 15 le persone, rimaste ferite in Catalogna, dopo il crollo di un muro di contenimento su un treno locale della linea R4, tra Gelida e Sant Sadurní vicino a Barcellona. Il tutto ad appena due giorni dalla tragedia ferroviaria in Andalusia in cui sono morte 42 persone. Fonti ufficiali hanno escluso vittime e almeno tre membri del governo catalano sono in viaggio sul posto. La prima segnalazione dell’incidente è stata fatta ai servizi di emergenza alle 21.02. L’incidente è avvenuto al chilometro 64 della linea ferroviaria. Secondo le prime notizie, il treno R4 in viaggio tra Manresa e Sant Vicenç de Calders si è scontrato frontalmente con un muro di contenimento che apparentemente è crollato sui binari. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Spagna, nuovo incidente ferroviario: almeno 15 feriti vicino a Barcellona

Leggi anche: Un altro incidente ferroviario in Spagna, treno deraglia vicino Barcellona: almeno 20 feriti, 5 gravi

Un altro incidente ferroviario in Spagna, treno deraglia in Catalogna: almeno 20 feriti, 5 graviUn nuovo incidente ferroviario si è verificato in Catalogna, in Spagna, con almeno 20 persone ferite e cinque in condizioni gravi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Incidente ferroviario in Spagna, il messaggio della sindaca di Pioltello, Cosciotti: Sicurezza è un diritto; Cosa sappiamo sul disastro ferroviario in Spagna; Il disastro ferroviario in Spagna: 40 vittime, i punti da chiarire; Incidente ferroviario in Spagna: si scontrano due treni in Andalusia, almeno 39 i morti.

Spagna: ancora un incidente ferroviario in Catalogna, almeno 20 feritiLe forti piogge degli ultimi giorni sarebbero la causa dell’ultimo incidente ferroviario che ha colpito la Spagna, appena due giorni dopo il dramma avvenuto in Andalusia ... tg24.sky.it

Nuovo incidente ferroviario in Spagna, almeno 20 feriti vicino a BarcellonaAGI - Almeno 20 persone sono rimaste ferite dopo che un treno della linea 4 delle ferrovie regionali catalane (Rodalies) che si è schiantato contro un muro di contenimento sul binario tra Gelida e San ... msn.com

XE RACING & TEAM PILERI DI NUOVO IN PISTA IN SPAGNA DAL 10 AL 18 FEBBRAIO CON MATTHIAS SULTANA SUI CIRCUITI SPAGNOLI - facebook.com facebook

Da Kobo Italia un nuovo "en plein": dalla Sicilia alla Spagna! Oggi è il turno della carinissima Nuccia, che mi manda la foto da Saragozza col Kindle in mano. Che emozione sapere che anche lei ha letto tutti i miei romanzi! Leggete sempre autori esordienti. x.com