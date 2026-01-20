Spagna in lutto nazionale dopo la strage sui binari in Andalusia | cosa sappiamo sull’accaduto

La Spagna ha dichiarato il lutto nazionale in seguito all’incidente ferroviario avvenuto in Andalusia, che ha causato numerose vittime. Al momento, si registrano 40 persone confermate decedute, con preoccupazioni di un bilancio più ampio. L’incidente si è verificato sulla linea ad alta velocità, suscitando grande dolore e attenzione nel paese.

Quaranta vittime confermate, si teme un bilancio molto più grave. Da oggi, 20 gennaio, la Spagna osserva il lutto nazionale per il devastante incidente ferroviario avvenuto sulla linea ad alta velocità in Andalusia. Il bilancio ufficiale parla di 40 morti, ma la tragedia potrebbe essere ancora più pesante: 37 persone risultano disperse e oltre cento feriti, alcuni in condizioni critiche. Mentre il Paese è sconvolto dal dolore, crescono le domande sulle responsabilità. L'ipotesi dell'errore umano appare al momento poco probabile: il treno coinvolto per primo era stato sottoposto a revisione solo quattro giorni prima e l'attenzione degli investigatori si sta concentrando soprattutto su un possibile cedimento dell'infrastruttura ferroviaria.

#Spagna Il disastro ferroviario: 40 i morti accertati, oltre 100 i feriti, 37 i dispersi ma il bilancio è ancora provvisorio. Mentre il Paese osserva tre giorni di lutto nazionale, si indaga sulle cause. La pista più probabile, al momento, è quella di un giunto rotto x.com

