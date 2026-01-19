Spagna strage sui binari | due treni sono deragliati sul rettilineo dell’Andalusia 39 morti

Due treni ad alta velocità sono deragliati domenica 18 gennaio nei pressi di Adamuz, in Andalusia, provocando la morte di 39 persone. L’incidente, avvenuto intorno alle 19.39, ha causato un grave disastro sui binari, con conseguenze ancora da chiarire. Le autorità stanno intervenendo per gestire l’emergenza e avviare le indagini sulla dinamica dell’accaduto.

Un incidente ferroviario di vaste proporzioni ha colpito la Spagna alle 19.39 di domenica 18 gennaio, quando due treni ad alta velocità sono deragliati nei pressi di Adamuz, provincia di Cordova. Il bilancio aggiornato della Junta de Andalucía parla di 39 morti e 122 feriti, 48 dei quali ancora ricoverati — cinque minori e dodici persone in terapia intensiva, 74 passeggeri sono stati già dimessi. La dinamica: l’Iryo invade l’altro binario e travolge l’Alvia. Secondo le prime ricostruzioni, un treno Iryo partito da Malaga e diretto a Madrid, con 317 passeggeri, è deragliato invadendo il binario adiacente. 🔗 Leggi su Panorama.it

