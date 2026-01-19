Strage sui binari in Andalusia la collisione inspiegabile | tratto pianeggiante treno nuovo La premier Meloni | Italia vicina al dolore della Spagna

Una tragica collisione ferroviaria ha causato la morte di almeno 39 persone in Andalusia, nel sud della Spagna. L’incidente, avvenuto su un tratto pianeggiante e con un treno di recente produzione, ha suscitato grande dolore. La premier italiana Meloni ha espresso vicinanza alla Spagna in questo momento difficile, confermando il sostegno dell’Italia alle famiglie colpite e alle operazioni di soccorso in corso.

Almeno 39 persone sono morte nella collisione di un treno ad alta velocità avvenuta domenica nel sud della Spagna, e le operazioni di soccorso continuano. L’incidente è avvenuto quando la coda di un treno in viaggio tra Malaga e Madrid con circa 300 passeggeri a bordo è deragliata vicino a Cordova alle 19 e 45. Si è scontrata con un treno in arrivo da Madrid a Huelva. (ANSA FOTO) – Notizie.com Il leader regionale andaluso Juan Moreno ha dichiarato che 75 passeggeri sono stati ricoverati in ospedale, 15 dei quali in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Notizie.com

Un incidente grave si è verificato sui binari nel nord della Thailandia, causando la morte di almeno 20 persone. Una gru è crollata su un treno in corsa, provocando una tragedia che ha sconvolto la comunità locale. La scena si svolge durante un viaggio notturno, con i passeggeri immersi nel silenzio e nell’attesa di arrivare a destinazione. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente.

