Sostegno all' educazione e inclusione | l' istituto Soka Gakkai al fianco di Oxfam e Rondine
L’Istituto Soka Gakkai Italiana ha destinato 8,45 milioni di euro dell’8x1000 a 41 progetti educativi, di cui 16 ancora in corso. In collaborazione con Oxfam e Rondine, l’istituto promuove iniziative per l’inclusione e lo sviluppo sostenibile, rafforzando l’impegno nel settore dell’istruzione e del supporto alle comunità. Queste azioni riflettono un’attenta attenzione alle esigenze sociali e alla crescita di una società più equa.
L’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai ha sostenuto 41 progetti educativi (16 attualmente in corso) grazie ai fondi dell’8x1000, con un investimento di 8,45 milioni di euro. L’impegno è particolarmente significativo alla luce delle criticità italiane nell’accesso a un’educazione inclusiva.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
