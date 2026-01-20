Sostegno all' educazione e inclusione | l' istituto Soka Gakkai al fianco di Oxfam e Rondine

L’Istituto Soka Gakkai Italiana ha destinato 8,45 milioni di euro dell’8x1000 a 41 progetti educativi, di cui 16 ancora in corso. In collaborazione con Oxfam e Rondine, l’istituto promuove iniziative per l’inclusione e lo sviluppo sostenibile, rafforzando l’impegno nel settore dell’istruzione e del supporto alle comunità. Queste azioni riflettono un’attenta attenzione alle esigenze sociali e alla crescita di una società più equa.

