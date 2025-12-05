Sostegno concreto alle comunità con educazione finanziaria e nuove filiali per un importante istituto bancario

BCC Felsinea si distingue per il suo impegno continuo nello sviluppo dei territori, cercando di andare oltre la semplice offerta di servizi bancari e diventando un vero e proprio punto di riferimento per le comunità locali. Recentemente, la banca ha concretizzato due progetti significativi che. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Sostegno concreto alle comunità con educazione finanziaria e nuove filiali per un importante istituto bancario

News recenti che potrebbero piacerti

“Si tratta di un passo concreto a sostegno degli italiani che vivono all’estero, ma continuano a mantenere legami con la loro terra d’origine. Abbiamo voluto confermare le proposte del PD su IMU e TARI introducendo un sistema chiaro ed equo di agevolazioni - facebook.com Vai su Facebook

"Approvata all’unanimità la mia legge che azzera o riduce l’IMU per gli italiani all’estero con case di piccola dimensione. Un sostegno concreto a chi mantiene un legame con l’Italia". Guarda l’intervista completa di @toniricciardi su YouTube: Vai su X

Valditara: “Genitori potranno scegliere i prof di sostegno”/ “Educazione civica per insegnare nostri valori” - Il ministro Valditara parla delle novità per il prossimo anno scolastico a partire dall'Educazione civica, arrivando fino agli insegnanti di sostegno Quello che sta per avviarsi sarà secondo il ... ilsussidiario.net scrive

Educazione: Russo (Campagna globale per l’educazione Italia), nel mondo “222 milioni di minori hanno urgente bisogno di sostegno per la loro istruzione” - “Sono 222 milioni i bambini, le bambine e gli adolescenti vittime di emergenze e crisi protratte che hanno urgente bisogno di sostegno per la loro istruzione. Riporta agensir.it

Educazione: Sos Villaggi dei Bambini, “250 milioni di giovani hanno urgente bisogno di sostegno per la loro istruzione” - Il 50% dei giovani della popolazione globale non frequenta la scuola1 e le diseguaglianze nell’educazione vengono principalmente da condizioni ... Da agensir.it

Un sostegno all’educazione dei giovani, in Italia e all’estero - L’istruzione e l’educazione sono i pilastri fondamentali su cui costruire un futuro da poter offrire a ogni bambino: da questa convinzione prendono spunto le diverse iniziative che la Chiesa cattolica ... Si legge su ilmessaggero.it

Educazione in strada: un progetto di sostegno per i giovanissimi - Una parola buona, un consiglio da amico e semplicemente la presenza di qualcuno al loro fianco per non farli sentire soli e a volte in difficoltà. Segnala lanazione.it

Scuola, ecco i nuovi organici. Dal sostegno all’educazione motoria, cosa si prepara - Il numero totale dei docenti rimane confermato nonostante il calo di circa 127. Scrive quotidiano.net