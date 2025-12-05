Nuove filiali ed educazione finanziaria | il sostegno concreto alla comunità di un importante istituto bancario

Modenatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BCC Felsinea si distingue per il suo impegno continuo nello sviluppo dei territori, cercando di andare oltre la semplice offerta di servizi bancari e diventando un vero e proprio punto di riferimento per le comunità locali. Recentemente, la banca ha concretizzato due progetti significativi che. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

nuove filiali educazione finanziariaNuove filiali ed educazione finanziaria: il sostegno concreto alla comunità di un importante istituto bancario - Presenza fisica e progetti impattanti sono elementi fondamentali per essere vicini ai territori e affiancarli nelle sfide di oggi e domani ... modenatoday.it scrive

nuove filiali educazione finanziariaStudenti protagonisti di una lezione sul risparmio: successo per l’incontro promosso da Cassa di Ravenna e Feduf - L’educazione finanziaria entra in aula e conquista l’attenzione dei più giovani. Segnala ravennanotizie.it

nuove filiali educazione finanziariaEducazione finanziaria, la Banca di Caraglio ha accolto gli studenti del Bonelli di Cuneo - Oltre 80 studenti e studentesse delle classi quinte dell’ITC Bonelli di Cuneo nelle giornate di mercoledì 26 novembre e martedì 2 dicembre sono stati ospitati dalla Banca di Caraglio presso la sede ce ... Si legge su targatocn.it

nuove filiali educazione finanziaria"In viaggio con la Banca d'Italia" a Lecce: educazione finanziaria tra tutela, innovazione e inclusione - Come valorizzare l'innovazione digitale garantendo al contempo tutela e inclusione per tutti i cittadini? Si legge su adnkronos.com

nuove filiali educazione finanziariaL’importanza dell’educazione finanziaria per le nuove generazioni - Durante una visita alla Stamford High School, l’attenzione non è stata catturata solo dai murales, dai lavori artistici realizzati dagli studenti e dai ... borsainside.com scrive

nuove filiali educazione finanziariaIncontri su Educazione e legalità finanziaria in occasione del mese del risparmio, in collaborazione con l’Iss Valdichiana - Quattro appuntamenti con duecentocinquanta studenti, partner del progetto la Guardia di Finanza e l’Università di Siena ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nuove Filiali Educazione Finanziaria