Sospesi tutti i corsi serali | No alle giustificazioni

L'istituto ha temporaneamente sospeso i corsi serali, che resteranno sotto la tutela delle forze dell’ordine fino a nuovo avviso. In questa fase, le assenze degli studenti non saranno considerate giustificabili, consentendo loro di frequentare regolarmente le lezioni ordinarie. La decisione mira a garantire la continuità educativa in un contesto di tensione e protesta, mantenendo aperto il percorso scolastico senza interruzioni.

La temporanea sospensione dei corsi serali all’istituto – che fino a nuovo ordine rimarrà presidiato dalle forze dell’ordine –, ma soprattutto la scelta di raccogliere uno degli appelli degli studenti: le assenze accumulate in questi giorni tumultuosi, di dolore e di protesta, non dovranno essere giustificati dagli studenti, che al contrario oggi – così come ieri, del resto – potranno recarsi regolarmente a scuola, in quanto la dirigenza ha comunque reputato non necessaria la sospensione delle lezioni ordinarie. Lo ha deciso ieri il Consiglio di istituto dell’Einaudi-Chiodo, chiamato in via straordinaria a decidere le mosse per governare un evento che va oltre ogni protocollo e ogni circolare didattica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sospesi tutti i corsi serali: "No alle giustificazioni" Buonarroti Fossombroni, corsi serali per il diploma: aperte le iscrizioniSono aperte le iscrizioni ai corsi serali dell’Istituto Buonarroti Fossombroni di Arezzo, dedicati al conseguimento del diploma. Corsi serali per il diploma all’Istituto Buonarroti Fossombroni: aperte le iscrizioniSono aperte le iscrizioni ai corsi serali per il diploma presso l’Istituto Buonarroti Fossombroni. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Maser, Treviso città, Vittorio Veneto | Irregolarità in barber shop, cantiere edile e bar: tutti sospesi - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.