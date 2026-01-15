Corsi serali per il diploma all’Istituto Buonarroti Fossombroni | aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni ai corsi serali per il diploma presso l’Istituto Buonarroti Fossombroni. Con oltre 40 anni di esperienza, questa scuola offre opportunità di formazione a studenti e adulti desiderosi di completare il percorso scolastico. I corsi sono progettati per adattarsi alle esigenze di chi cerca un'opzione flessibile, garantendo un’istruzione di qualità in un contesto affidabile e professionale.

Da oltre 40 anni l'Istituto Buonarroti Fossombroni presenta un'offerta formativa a tutto il territorio con i corsi serali. Anche per il 2026 sono aperte le iscrizioni, fin dal mese di gennaio, per permettere di organizzarsi al meglio a chiunque decida di rimettersi in gioco e prendere il diploma.

All’istituto ’Cassata-Gattapone’ corsi serali per il diploma in moda - Gattapone", che per il 2025/2026 amplia la propria offerta formativa attivando il nuovo corso serale per il settore professionale di Moda. lanazione.it

Nel 2026/27 in Sicilia arrivano 41 nuovi indirizzi alle scuole superiori: più scelta per gli studenti e nuovi percorsi anche per adulti, con corsi serali e attivazioni distribuite in tutte le province. #Sicilia #Scuola #Istruzione #Formazione #RegioneSiciliana facebook

Saranno 21 i corsi serali e cinque quelli destinati agli adulti x.com

