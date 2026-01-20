Sorpreso in Galleria Gramsci con sette dosi di cocaina negli slip

Durante un’opera di controllo nella zona di Pisa Centrale, la Polizia ha fermato un uomo tunisino di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso con sette dosi di cocaina negli slip. L’intervento si inserisce nell’ambito di specifici dispositivi di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti in aree frequentemente interessate da attività illecite.

Nell'ambito dell'intensificazione dei controlli nella zona della stazione di Pisa Centrale, è stato notato, dalla Squadra Mobile della Polizia, un tunisino di 46 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine, aggirarsi con fare sospetto nei pressi della Galleria di viale Gramsci e cedere ad un.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

