Sorpreso in Galleria Gramsci con sette dosi di cocaina negli slip
Durante un’opera di controllo nella zona di Pisa Centrale, la Polizia ha fermato un uomo tunisino di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso con sette dosi di cocaina negli slip. L’intervento si inserisce nell’ambito di specifici dispositivi di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti in aree frequentemente interessate da attività illecite.
Nell'ambito dell'intensificazione dei controlli nella zona della stazione di Pisa Centrale, è stato notato, dalla Squadra Mobile della Polizia, un tunisino di 46 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine, aggirarsi con fare sospetto nei pressi della Galleria di viale Gramsci e cedere ad un.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: Lo fermano e gli trovano 10 dosi di cocaina nascoste negli slip e oltre 700 euro in contanti: arrestato a Ballarò
Leggi anche: Negli slip 48 dosi di cocaina, ad incastrare lo spacciatore la mancanza della patente di guida
La Stampa. . A Scilla, in Calabria, una violenta mareggiata ha sorpreso alcuni automobilisti nel tratto di strada che precede la galleria per Chianalea. Le immagini mostrano il mare che invade la carreggiata e travolge due auto in transito. Per fortuna non ci son facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.