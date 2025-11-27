Negli slip 48 dosi di cocaina ad incastrare lo spacciatore la mancanza della patente di guida

L'essere senza patente di guida e non avere il necessario sangue freddo è costato le manette a uno spacciatore che, fermato dai carabinieri, si è mostrato troppo nervoso permettendo ai militari dell'Arma di scoprire dove nascondeva la droga. Il pusher, un albanese 22enne senza fissa dimora, era. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

