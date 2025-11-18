Lo fermano e gli trovano 10 dosi di cocaina nascoste negli slip e oltre 700 euro in contanti | arrestato a Ballarò
Proseguono senza sosta i controlli del territorio da parte dei carabinieri del comando provinciale di Palermo. I militari della compagnia Piazza Verdi e San Lorenzo, nell’ultima settimana, sono stati impegnati sia in servizi di prevenzione e repressione mirati alla ricerca di armi e sostanze. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
