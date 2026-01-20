Valentino Garavani è stato un artista che ha saputo valorizzare la bellezza di ogni donna, rendendola accessibile e autentica. La sua attenzione per i dettagli, il suo stile raffinato e il rispetto per la femminilità hanno rivoluzionato il modo di concepire l’eleganza. La sua filosofia ha fatto della moda un linguaggio di naturalezza e sensibilità, contribuendo a creare un’immagine di bellezza più inclusiva e sincera.

«Valentino Garavani ha portato la bellezza alle donne normali. Con i suoi abiti, il rosso, la sua delicata sensualità, il suo rispetto per la femminilità. Assieme al suo compagno Giancarlo Giammetti hanno costruito qualcosa di eterno, hanno lavorato tutta la vita per la bellezza, assieme, rendendo un omaggio indimenticabile a tutte le donne». Dalma Callado, 68 anni, di origini brasiliane, considerata una delle più famose supermodelle degli anni Ottanta e Novanta, è stata uno dei volti più richiesti della moda fino ai primi anni del 2000. Ma ciò che conta è stata la musa ispiratrice di Valentino. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - «Sono stata la musa di Valentino, lui amava la bellezza. Al nostro primo incontro andai struccata e svogliata»

Valentino, gli amori e la lunga relazione con Giancarlo Giammetti: dal primo incontro al sodalizio professionaleValentino Garavani, stilista italiano, ha segnato la moda con le sue creazioni eleganti e raffinate.

Leggi anche: “Non sono mai stata l’amante di Silvio Berlusconi. Hanno creato un alone di mistero, lui era affascinato dalla bellezza, io sfrontata…”: parla Sabrina Salerno

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

“Chiara è stata un’allucinazione collettiva. E forse lo sono stato anche io per lei.” Fedez racconta la fine del loro matrimonio senza filtri. Tradimenti, tensioni familiari e una verità mai detta fino in fondo. facebook