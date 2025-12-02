Non sono mai stata l’amante di Silvio Berlusconi Hanno creato un alone di mistero lui era affascinato dalla bellezza io sfrontata… | parla Sabrina Salerno

Ilfattoquotidiano.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra gli ospiti della puntata di Belve in onda questa sera 2 dicembre su RaiDue ci sarà Sabrina Salerno. Argomenti svariati, a cominciare dal presunto flirt con Silvio Berlusconi: “Non sono mai stata la sua amante. Hanno creato un alone di mistero su questa cosa. Lui era affascinato dalla bellezza, io ero un po’ sfrontata. Mi impose al programma ‘ Premiatissima ’. Oggi se sono qua è anche grazie a lui, gli sono molto riconoscente”, le parole della cantante a Francesca Fagnani. E Salerno parla anche del difficile rapporto. con il padre: “L’ho conosciuto solo a 12 anni, non ha voluto riconoscermi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

non sono mai stata l8217amante di silvio berlusconi hanno creato un alone di mistero lui era affascinato dalla bellezza io sfrontata8230 parla sabrina salerno

© Ilfattoquotidiano.it - “Non sono mai stata l’amante di Silvio Berlusconi. Hanno creato un alone di mistero, lui era affascinato dalla bellezza, io sfrontata…”: parla Sabrina Salerno

Altri contenuti sullo stesso argomento

Marta Fascina: “Io e Silvio ci siamo conosciuti nel 2008. Mi ha amata in tutti i modi in cui una donna può essere amata” - "Io e Silvio ci siamo conosciuti nel 2008, e quando ci siamo incontrati è stato subito amore. Da huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Sono Stata L8217amante Silvio