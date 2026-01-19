Valentino gli amori e la lunga relazione con Giancarlo Giammetti | dal primo incontro al sodalizio professionale

Valentino Garavani, stilista italiano, ha segnato la moda con le sue creazioni eleganti e raffinate. La sua lunga relazione con Giancarlo Giammetti ha rappresentato un elemento centrale nella sua vita, sia privata che professionale. Dopo aver lasciato l'azienda nel 2008, Valentino è rimasto un’icona di stile e raffinatezza. Oggi, a 93 anni, si spegne un protagonista della moda italiana, lasciando un’eredità duratura nel settore.

Valentino Garavani è morto oggi all'età di 93 anni, 18 anni dopo aver lasciato il suo ruolo nell'azienda che aveva fondato come laboratorio di un'eleganza sontuosa evocativa del solo nome di battesimo. Discreto per tutta la vita, mai lo stilista "imperatore" lasciò che il suo privato diventasse. Valentino Garavani ha condiviso gran parte della sua vita con Giancarlo Giammetti, con cui ha instaurato un rapporto sia professionale che personale. Giancarlo Giammetti è stato il principale collaboratore e amico di Valentino Garavani, con cui ha condiviso oltre dodici anni di collaborazione e un legame personale profondo.

