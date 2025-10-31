Sondaggio Supermedia FdI sopra il 30% e Pd in caduta libera | la sentenza

Questa settimana la Supermedia conferma il periodo positivo per il centrodestra, con FdI nettamente sopra il 30% e Forza Italia che dopo qualche mese torna a salire sopra il 9%, rimettendo un po' di 'luce' tra se' e la Lega (8,5%). Nel complesso, la coalizione di maggioranza vale il 49%, una quota toccata pochissime altre volte in questa legislatura, e sulla quale il 'campo largo' (Pd, M5s, Avs e Italia Viva) accusa oggi un distacco di oltre 4 punti (44,9%). Questa, nel dettaglio, la Supermedia list: FDI 30,5 (=) PD 21,8 (-0,5) M5S 12,2 (-0,2) Forza Italia 9,2 (+0,3) Lega 8,5 (=) VerdiSinistra 6,6 (=) Azione 3,3 (+0,2) Italia Viva 2,5 (-0,1) +Europa 1,8 (+0,2) Noi Moderati 0,8 (-0,1)* non rilevato da Tecnè Questa, invece, la Supermedia coalizioni 2022: Centrodestra 49,0 (+0,2) Centrosinistra 30,2 (-0,2) M5S 12,2 (-0,2) Terzo Polo 5,7 (+0,1) Altri 2,9 (+0,1) NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (16 ottobre 2025) NOTA: La Supermedia YoutrendAgi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

