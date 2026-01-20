sogin a trino pronto il nuovo deposito per rifiuti nucleari

Sogin ha finalizzato i lavori del deposito temporaneo numero 2 presso la centrale nucleare “Enrico Fermi” di Trino, in provincia di Vercelli. Questa nuova struttura rappresenta un passo importante nella gestione sicura dei rifiuti radioattivi prodotti dall’impianto, contribuendo alla tutela ambientale e alla sicurezza del sito. La realizzazione è parte delle attività di smantellamento e gestione dei materiali radioattivi previste dal piano di decommissioning.

Sogin ha completato i lavori del deposito temporaneo n. 2 nella centrale nucleare “ Enrico Fermi ” di Trino (Vercelli). La struttura, destinata ai rifiuti radioattivi a bassa attività, accoglierà i materiali in attesa di essere trasferiti al Deposito Nazionale. Demolizione e ricostruzione in sicurezza. La nuova struttura, lunga 41 metri, larga 19 e alta 8,5, è stata realizzata nello stesso sito del vecchio deposito. I lavori, iniziati nel novembre 2024, hanno incluso la demolizione dell’edificio precedente e la ricostruzione con identica volumetria, aggiornata ai più recenti standard normativi di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

