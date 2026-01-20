Centrale di Trino completata la ricostruzione del deposito per rifiuti radioattivi

La centrale di Trino, situata a Vercelli, ha concluso i lavori di demolizione e ricostruzione del deposito temporaneo per rifiuti radioattivi. Sogin ha portato a termine l’intervento presso la centrale nucleare “Enrico Fermi”, garantendo la sicurezza e la gestione corretta dei materiali radioattivi, nel rispetto delle normative vigenti. Questa operazione rappresenta un passo importante nel processo di gestione dei rifiuti nucleari e nel mantenimento della sicurezza dell’impianto.

AGI - Sogin ha completato nella centrale nucleare "Enrico Fermi" di Trino (Vercelli) i lavori di demolizione e successiva ricostruzione del deposito temporaneo n. 2 per rifiuti radioattivi di bassa attività, per adeguarlo ai più recenti standard di sicurezza previsti dalla normativa. Gli interventi sulla struttura, lunga 41 metri, larga 19 e alta 8,5 metri, iniziati nel novembre 2024, hanno riguardato la demolizione del vecchio deposito e la sua ricostruzione sulla stessa area, con una volumetria uguale a quella dell'edificio smantellato. Il nuovo deposito accoglierà sia i rifiuti pregressi, oggi custoditi nel deposito n.

